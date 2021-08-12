В Горячем Ключе приступили к расчистке опасных участков русел рек

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Горячем Ключе начали расчистку опасных участков русел рек. Там специалисты приступили к работам на реке Тхамашинка на самой окраине поселка Мирный.

- Задействована тяжелая техника. Здесь главная задача – удалить из русла наносы из карча и древесные остатки. После технику направят к реке Кавярзе и прочистят ее практически вдоль поселка Мирный и станице Пятигорской, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметили в администрации города, это только первый этап работ, на который выделено 11 миллионов рублей. Тем временем материал, который изымут из рек, планируют использовать только для берегоукрепления и ремонта.

Напомним, что в начале июля в Горячем Ключе из-за потопа в зону ЧС попали 200 домов.

Всего на берегоукрепление рек в Краснодарском крае в 2021 году выделили более 550 миллионов рублей.