Фото: krd.ru

Специалисты приступили к укладке рельсов на новой трамвайной линии на улице Московской. Из-за задержки поставок комплектующих эти работы начались с недельной задержкой.

Отмечается, что сейчас мэрия Краснодара закрыла вопрос с поставками. Теперь они будут производиться раз в две недели большими партиями.

Специалисты уже уложили три секции решеток. Приступили к варке стыков.

- К этой стройке мы шли долгие годы. Скептиков было больше, чем сторонников. Сейчас нет сомнений, что первую за 20 лет трамвайную ветку сдадим в срок, - написал мэр Евгений Первышов в телеграме.

Ранее глава города отмечал, что новая трамвайная ветка в Краснодаре должна заработать к концу 2021 года. В случае необходимости работы на объекте будут вести круглосуточно.