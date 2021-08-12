Подполковника ФСБ задержали в Краснодаре за то, что он заставил бизнесмена переписать на себя канализацию

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В Краснодаре задержали подполковника ФСБ Александра Кубрака. Он буквально обложил данью владельца компаний «Аксой», «Актон», «Форест» и «СетьЭнерго» Алексея Мирошникова. Потерпевший под угрозой уголовных дел ежемесячно платил силовику от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, отдал три иномарки, две квартиры, передал часть бизнеса и оформил канализацию. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Такая коммуникация силовика и бизнесмена длилась несколько лет. За это время предприниматель передал 110 миллионов рублей. Однако в 2021 предприниматель Алексей Мирошников не выдержал давления и написал заявление в ФСБ. Силовики передали материалы старшему следователю по особо важным делам военного следственного отдела, который возбудил уголовное дело в отношении подполковника Александра Кубрака, который служил в ведомстве с 2006 года.