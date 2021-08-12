Прививку от коронавируса получили уже более 60% туристов Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 1 августа гостям региона при заселении в места отдыха необходимо предоставить документы о вакцинации или справку о перенесенном ковиде – на курортах начали действовать новые правила для размещения туристов. По проведенному накануне анализу 66% гостей заселяется и показывает на ресепшн сертификат о вакцинации или подтверждение о первой прививке. Остальные 28% - дети до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

- Памятки о размещении в местах отдыха направлены всем отельерам, - говорит мэр Сочи Алексей Копайгородский. – Многие гостиницы готовы организовать трансфер туристов в ближайшие медпункты для прививок. Подчеркивается, что для вакцинации туристов потребуется 50 тысяч доз.

Помимо сертификатов, турист имеет право заселиться с помощью согласия на прохождение вакцинации в течение 3 дней с момента заселения и отрицательный ПЦР-тест; справка о перенесенной болезни за последнее полугодие, документ о медотводе от прививки и отрицательное исследование на коронавирус. Для заселения детей до 14 лет условия не предусмотрены; подросткам от 15 до 18 лет необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Справки и сертификаты предоставляются в бумажном или электронном виде.