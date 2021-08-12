Тело утонувшей в Адлере туристки нашли в Абхазии

Фото: пресс-служба МЧС республики Абхазия

Тело утонувшей в море 22-летней Юлии Лукьяновой найдено. Как сообщает пресс-служба МЧС республики Абхазия, погибшую девушку унесло течением в акваторию Гагры.

Родные уже опознали погибшую, тело сейчас находится в морге районной больницы, куда было доставлено после поисков.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности Главы федерельной территории «Сириус» Андрей Столяров опубликовал в аккаунте в социальной сети Instagram сообщение о пропаже туристки: девушка зашла в море и не вернулась. За помощью к нему обратился брат исчезнувшей Павел.

А спустя двое суток Андрей Столяров сообщил о гибели девушки. Также в публикации говорится о том, что семья нуждается в финансовой помощи для транспортировки тела в Братск. Брат Юлии разместил реквизиты карт, на которые можно отправить сумму для поддержки.

Фото: instagram.com/paveldmb

Карта Райффайзен 5100 6914 8344 5833 (Павел Л.) по системе быстрых платежей без комиссии (подключается в любом мобильном банке бесплатно), привязана к номеру +7 929 533 75 79

Карта Сбербанка 5469 3800 5402 7585 (Валерия А.), привязана к номеру +7 909 626 92 17