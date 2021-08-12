«Орленок» и МТС создали коллаборацию в сфере творчества и благотворительности

Фото: ВДЦ "Орленок".

«МТС» заключил соглашение о социокультурном сотрудничестве с Всероссийским детским центром «Орленок». В рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» дети ВДЦ смогут учиться онлайн у звездных наставников, стажироваться в Москве по профильным направлениям, выступать на большой сцене с известными молодежными исполнителями и собственным творчеством спасать жизни сверстников.

Совместная работа МТС и Всероссийского детского центра в рамках соглашения направлена на поиск и выявление талантливых детей в разных направлениях творческой деятельности: вокале, хореографии, кино и фотомастерстве, блогинге. Детям предлагаются актуальные темы для самовыражения, в частности, экология, разумное потребление, семейные ценности. «Поколение М» дает ребятам из разных регионов страны равные возможности вне зависимости от их творческого опыта, навыков и материальных возможностей для развития.

- Проект «Поколение М» - возможность для самовыражения, преодоления сомнений и укрепления веры в себя, что так важно для личностного и профессионального становления молодежи. Конкурс дополнит линейку лучших творческих проектов «Орленка», он объединит одаренных ребят, мотивирует их на создание качественного и современного контента, — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В августе специально для детей 9 смены «Орленка» пройдет конкурс «Поколение М: Blog&Voice», где ребята из любого лагеря детского центра смогут попробовать свои силы в танцах, песнях и репортажной работе в освещении проекта. Победители конкурса в конце смены получат памятные призы от МТС и самый главный подарок: постановку собственного номера под руководством продюсерского центра «Эколь» и выступление на финальном гала-концерте с участием звезд.

- Всероссийский детский центр в Краснодарском крае – место концентрации талантливых и активных детей. Для многих россиян «Орленок» - символ возможностей, новых открытий и начинаний. Наш проект «Поколение М» очень созвучен этой концепции. Мы также даем шанс любым детям стать еще немного лучше, талантливее, добрее. Надеемся, что совместная работа МТС и «Орленка» только расширит горизонты возможностей талантливой молодежи, — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.