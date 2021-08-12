Умерла Татьяна Степаненко - заслуженная актриса «Премьеры»

Актриса Татьяна Степаненко

В Краснодаре 12 августа на 58-м году скончалась актриса Дворца искусств «Премьера» и заслуженная артистка Кубани Татьяна Степаненко. За свою карьеру она сыграла десятки ролей - от Натальи Павловны в спектакле «Граф Никулин» до Нэна в «Питере Пэне».

Актриса вместе с супругом заслуженным артистом Кубани Валерием Трифоновым была занята практически во всех детских спектаклях и, конечно, «Новогодних фантазиях». Ее Старушка-Еле-Кости-Вместе в «Свет-Луне» Руснака была примером для многих артистов. Татьяна выстроила идеальную роль.

Татьяна Степаненко дважды становилась лауреатом регионального фестиваля «Кубань театральная» имени народного артиста СССР Куликовского, в том числе была удостоена его премии.