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Общество12 августа 2021 13:18

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Их сразу три!
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. За последние 24 часа в регионе было сдано 254 положительных теста на коронавирус.

Больше всего заразившихся было выявлено в Краснодаре. Здесь диагноз COVID-19 подтвердился сразу у 82 человек. Еще 39 пациентов с инфекцией обнаружили в Сочи. Замкнул тройку антирейтинга Лабинский район. За предыдущие сутки местные жители сдали 22 положительных теста.

Считается, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже около девяти месяцев. За это время прививку поставили более 1,7 миллиона жителей Краснодарского края.