В Адыгее в лобовом ДТП погибли двое полицейских и мать с сыном

Фото: пресс-служба полиции Адыгеи

Смертельная авария произошла 11 августа около 19:00 на трассе «Кавказ» в районе станицы Кужорской Майкопского района. По предварительным данным, там ВАЗ и Mazda столкнулись лоб в лоб. В иномарке были двое полицейские, в отечественном авто – 46-летняя женщина и двое детей 4 и 5 лет.

- В результате ДТП на месте погибла женщина и 23-летний сотрудник полиции. Позже в больнице скончался еще один сотрудник правоохранительных органов и пятилетний мальчик, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

За жизнь второго ребенка продолжают бороться врачи. Известно, что сотрудники МВД находились не при исполнении. По факту ДТП началась служебная проверка. Виновник аварии пока неизвестен.