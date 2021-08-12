Штормовое предупреждение на Кубани продлено до 14 августа

Фото: Иван Макеев

В регионе накануне объявлено штормовое предупреждение. В частности, ожидаются сильные грозы с обильными осадками. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Не исключено возникновение пожаров и появление смерчей. Неблагоприятный прогноз продлен до 14 августа. В сообщении от МЧС подчеркивается, что в Отрадненском районе уже подтоплено 35 домов. Причиной стало поднятие воды в реке Уруп. В результате работы служб эвакуировано 53 жителя, восемь из которых – дети. Сейчас вода со дворов сошла.

В зоне риска остаются такие территории края, как Новороссийск, Анапа, Темрюк, Славянск-на-Кубани, Приморско-Ахтарск, Ейск, наиболее сильные осадки придется ожидать в районе Керченского пролива, Темрюка и Тамани.

- В зонах повышенной готовности к борьбе с непогодой работает аэромобильная группа МЧС, задействована спецтехника, плавательные средства, - говорит начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

ВАЖНО!

Жителей просят оставаться бдительными и в случае экстренных ситуаций обращаться в оперативные службы по номерам «01» и «101» (для мобильных телефонов).