Федеральное казначейство открывает класс финансов в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками программы «Юный казначей» стали 25 детей из 19 регионов России. Это ребята, имеющие достижения в финансовой грамотности, математике, обществознании и истории. В «Орленке» школьники будут изучать суть работы Федерального казначейства, его историю и функции.

- Программа, разработанная совместно с Казначейством России, реализуется в Центре впервые. Мы этому необычайно рады и возлагаем на проект большие надежды – повышать уровень правосознания, ответственности и финансовой грамотности подрастающего поколения необходимо, ведь от этого напрямую зависит будущее нашей страны. Выражаю огромную благодарность партнерам за открытие в школе «Орленка» профильного класса. Уверен, что здесь орлята смогут получить не только важные знания о финансах, но и развить начальные профессиональные компетенции, которые пригодятся им в дальнейшем, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В классе финансов орлята будут проходить образовательный курс «Юный казначей», в ходе которого в теории и на практике познакомятся с назначением и структурой Федерального казначейства и его территориальных органов, историей становления и развития ведомства. В течение смены участники программы узнают о деятельности финансистов в годы Великой Отечественной войны, посетят занятия по истории деятельности наркомата финансов СССР в военные годы. Погружаться в тонкости профессии казначея орлята будут в игровом формате: ребята примут участие в интеллектуальной викторине «Казначейство России» и интерактивной игре «Финансы».

В финале смены ребята презентуют результаты своей исследовательской, поисковой и творческой деятельности, а также создадут профильные портфолио.

Смена продлится в Центре до 30 августа 2021 года. Организаторами программы выступают Федеральное казначейство и ВДЦ «Орленок».