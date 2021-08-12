«Молодежка ОНФ» помогла пенсионерке из Керчи получить лечение в Краснодаре

Раиса Замай и активисты ОНФ после удачной операции Фото: "Молодежка ОНФ"

Участники краснодарской команды «Молодежка ОНФ» помогли пожилой жительнице Керчи Раисе Замай получить лечение в краевой клинике. После смерти супруга у женщины ухудшилось зрение и образовалась катаракта. Самостоятельно попасть на операцию не удалось. С просьбой помочь с госпитализацией она обратилась к добровольцам в июне, когда команда ликвидировала последствия наводнения в Крыму.

Мы договорились с Раисой Ивановной, что встретим ее в Краснодаре и поможем пройти лечение. Ранее ее не принимали в больнице, потому что изначально были допущены ошибки в документах. В итоге мы помогли правильно оформить весь пакет документов, пройти обследование, подготовиться к операции и сопровождали ее на всех этапах лечения, - рассказал участник команды «Молодежка ОНФ» в Краснодарском крае Никита Костоправкин.

В начале этой недели Раиса Ивановна прибыла в Краснодар на плановое лечение. Участники команды, как и обещали, встретили пенсионерку, помогли ей с документами и полностью пройти все этапы обследования в глазной клинике, подготовиться к операции. И уже на следующий день женщине удалили катаракту.

- Зрение у меня было плохое, не видела от слова «совсем», только силуэты. Но случилось чудо - я встретила таких добровольцев. Огромное спасибо ребятам из «Молодежки ОНФ», отдельно Никите, за помощь с обследованиями и госпитализацией. Теперь я снова вижу и бесконечно благодарна за это. Вы для меня как внуки, - поделилась жительница Керчи Раиса Замай.

11 августа участники команды «Молодежка ОНФ» проводили Раису Ивановну домой. В свою очередь, пенсионерка пригласила ребят в Керчь - погостить у моря.