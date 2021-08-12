В Краснодаре улицу Гаврилова частично перекроют с 14 августа

Фото: Николай Оберемченко

Улицу Гаврилова перекроют в Краснодаре. В частности, передвижение ограничат по правой полосе напротив дома №44 по пути от ул. Красных Партизан до Одесской. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила пресс-служба администрации города.

- Дорожные работы по проведению газопровода запланированы с 14 августа по 6 сентября, только в выходные дни. – Дорога будет оснащена предупредительными знаками и ограждениями, - подчеркивают в администрации Краснодара. Участников движения просят быть максимально бдительными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об объемах выполненных работ на региональной полосе Сочи. Стоит отметить, что число объектов, которые реконструируют по региональной программе, выросло до 11. Восемь из них введут в эксплуатацию уже в 2021 году.