Почти полторы тысячи кубанских семей получат деньги на улучшение жилищных условий

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Почти 1,5 тысячи семей Краснодарского края получат деньги для улучшения своих жилищных условий. Поддержка рассчитана на погашение части суммы приобретаемой недвижимости или строительство. Об этом накануне сообщила пресс-служба администрации региона.

По словам вице-губернатора региона Александра Трембицкого, для оформления документов по категории «Молодая семья» гражданам необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, по иным – в кубанский центр господдержки.

Участие в программе могут принять семьи медиков и учителей, а также многодетные как нуждающиеся в жилплощади.

- Выплаты получат граждане без жилья в возрасте до 35 лет или чье домовладение не превышает 10 квадратных метров на одного члена семьи, - уточняют в администрации края.

Отметим, что обязательное условие – проживание в регионе в период последних пяти лет.

- С 2005 года более 22 тысяч кубанских семей получили финансовую поддержку в решении жилищных проблем, - говорят в пресс-службе администрации региона. - Всего за многолетний период объем соцвыплат составил около 8 миллиардов рублей.

В 2021 году деньги для части приобретаемого или строящегося жилья уже выплатили не менее 870 семьям, из них – 285 молодых, 84 – получили субсидию на оплату первоначального взноса, 504 – перечислили выплаты на банковские счета.