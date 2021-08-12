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Общество12 августа 2021 16:16

Новые автобусы пополнили школьные автопарки в 22 районах Краснодарского края

Транспорт приобрели на средства краевого и муниципального бюджетов
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

12 августа школам муниципалитетов торжественно вручили 37 новых транспортных средств. Как сообщается пресс-службой администрации региона, новые автобусы ГАЗ будут перевозить школьников. Машины вмещают 22 и 31 школьника. Транспорт оборудован ремнями безопасности, регистраторами скорости и средствами навигации ГЛОНАСС.

По словам первого замруководителя минобрнауки Сергея Пронько, каждый год школьные автопарки пополняются новым транспортом.

- Кроме забот об образовании, нам необходимо обеспечить и безопасность детей, живущих далеко от школ, - подчеркнули на вручении автобусов.

Около 1300 автобусов будут перевозить более 67 тысяч школьников. Всего за период обновления автопарки учреждений пополнились новым транспортом на 90%.