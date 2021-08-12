В Краснодаре ищут загадочно пропавшего 66-летнего мужчину

Фото: пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару

В Краснодаре разыскивают 66-летнего мужчину. По информации отдела полиции Центрального округа города, Израил Гаврилович Бениашвили вышел из дома по улице Старокубанской в июне 2019. После чего загадочным образом исчез. На связь с родными не выходит, о себе вот уже больше двух лет не дает знать.

- Местный житель был одет в спортивные брюки и футболку, внешне худой, ростом приблизительно 165-170 сантиметров и с седыми волосами, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

Полицейские просят о помощи местных жителей. Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет найти пропавшего, сообщите по телефонам: 8 (965) 461-89-64, 8 (861) 250-83-07 или 102.