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Общество12 августа 2021 16:50

В Краснодаре ищут загадочно пропавшего 66-летнего мужчину

Пенсионер вышел из дома в 2019 году, но так и не вернулся
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару

Фото: пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару

В Краснодаре разыскивают 66-летнего мужчину. По информации отдела полиции Центрального округа города, Израил Гаврилович Бениашвили вышел из дома по улице Старокубанской в июне 2019. После чего загадочным образом исчез. На связь с родными не выходит, о себе вот уже больше двух лет не дает знать.

- Местный житель был одет в спортивные брюки и футболку, внешне худой, ростом приблизительно 165-170 сантиметров и с седыми волосами, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару.

Полицейские просят о помощи местных жителей. Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет найти пропавшего, сообщите по телефонам: 8 (965) 461-89-64, 8 (861) 250-83-07 или 102.