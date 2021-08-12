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Общество12 августа 2021 16:49

МТС и «Орленок» зажигают звезды

Совместный проект компании «МТС» и Всероссийского детского центра «Орленок» обещает стать одним из самых запоминающихся событий уходящего лета
Василина КОПЫЛОВА
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Во Всероссийском детском центре «Орленок» началась необычная смена. Специально для вновь прибывших ребят запускается специальный конкурс в рамках творческого проекта «Поколение М». Его цель: выявить и поддержать ребят с творческим потенциалом, дать им уникальный шанс пообщаться с известными педагогами, «звездами» российского искусства и шоу-бизнеса. Пение, танцы, видеография, блогинг – каждый из орлят сможет попробовать свои силы в любом из этих направлений. А лучшие вокалисты и танцоры смогут в конце смены выступить на одной сцене со звездами шоу «Поколение М: Blog&Voice».

В планах организаторов - конкурсы, мастер-классы онлайн, различные творческие интерактивные занятия. В числе преподавателей - более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и многие другие. Главная площадка проекта pokolenie.mts.ru.

«Поколение М» - это не только творческий проект, но и комплексная благотворительная программа. Каждая активность на сайте проекта конвертируется в деньги и передается на лечение тяжелобольных детей. Проект открыт для участия всех детей страны.