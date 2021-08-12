Снова ремонт: участок улицы Октябрьской в Краснодаре перекроют

Фото: Евгения Гусева

Участок улицы Октябрьской в Краснодаре перекроют для автомобилистов на целый месяц. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации города. С 13 августа по 13 сентября водители не смогут передвигаться начиная от Комсомольской и заканчивая Орджоникидзе.

На Октябрьской ожидается очередной ремонт. В частности, здесь заменят коллектор - канализационную трубу протяженностью 104 м и диаметром 600 мм.

- Для общественного транспорта уже подготовлена программа передвижения, - говорят в департаменте городского хозяйства и ТЭК. Автобусы и маршрутки продолжат движение по так называемой реверсивной полосе с установленным маршрутом. Изменится движение троллейбуса №10: он будет поворачивать на ул. Мира и доедет до ж/д вокзала Краснодар-1. Маршрутка №44 повезет горожан по ул. Рашпилевской и Советской.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о частичном перекрытии улицы Гаврилова в выходные дни. На участке проведут работы по замене газопровода.