Школьники Кубани получат к новому учебному году 1,5 миллиона учебников

К началу учебного года школы региона получат 1,5 миллиона новых учебников. Как сообщает первый замминистра образования, науки и молодежной политики региона Сергей Пронько, большую часть книг уже доставили в учреждения.

Новым учебным пособием полностью снабдили Кавказский и Ленинградский районы. Всего на исполнение плана уйдет 716 миллионов рублей.

В 2021-2022 учебном году за школьные парты сядет 725 тысяч учеников, из них – 79 тысяч услышат первый звонок. Во время занятий будут соблюдаться все меры по борьбе с инфекцией COVID-19.

Кроме того, с сентября планируется открыть 9 новых школ на 5750 мест. Еще 4 школы на 2600 мест должны заработать к концу учебного года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о реконструкции некоторых школьных пищеблоков. Столовые для учащихся оборудуют новой техникой приготовления обедов и сделают капремонт.