Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В больнице Туапсе после отравления в поезде «Мурманск-Адлер» остаются 23 ребенка. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

- Все дети продолжают находиться под наблюдением врачей. Их диагноз - гастроэнтерит и острый энтерит, - отмечает источник.

На сегодняшний день домой выписали 47 юных пациентов.

Напомним, после госпитализации 70 детей, которые ехали из Мурманска в Адлер на поезде, следователи начали расследование. Напомним, все случилось на выходных, когда ребята из Карелии отправились на побережье. Как позже выяснилось, дети обедали в вагоне-ресторане, и блюда, которые им подавали, были далеко не первой свежести. У госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер детей обнаружили гастроэнтерит. После случившегося СК возбудил дело, прокуратура начала проверку.

Ранее директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и ее подчиненные задержаны из-за отравления детей. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.