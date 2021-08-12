Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани особый статус получили еще семь природных территорий. Они расположены в Успенском, Мостовском, Темрюкском, Кущевском, Северском районах, в Горячем Ключе и Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– В августе в регионе охранный статус получили более 2 тыс. га природных территорий, – отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Озеро Самурское в Апшеронском районе считается самым крупным на северном склоне Северо-Западного Кавказа. У водопада Университетский заповедная роща самшита колхидского.

Китовая гавань популярна у туристов, благодаря уникальным археологическим находкам.

Новый, особый статус, поможет защитить экосистемы, прежде всего, от застройки.