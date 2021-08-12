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Общество12 августа 2021 18:28

На Кубани особый статус получили еще семь природных территорий

Они расположены в Успенском, Мостовском, Темрюкском, Кущевском, Северском районах, в Горячем Ключе и Геленджике
Мария БРУНОВА
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани особый статус получили еще семь природных территорий. Они расположены в Успенском, Мостовском, Темрюкском, Кущевском, Северском районах, в Горячем Ключе и Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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