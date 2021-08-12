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Уголовное дело по факту разлива нефти в порта Новороссийска переквалифицировано. Новая статья - "Загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде". Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.

- Назначены экологическая и техническая судебные экспертизы, проводятся дополнительные исследования, результаты которых необходимы для оценки случившегося, - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Напомним, 7 августа в акватории Черного моря рядом с Новороссийском разлилась нефть. Сначала было известно о 200 квадратных метрах, потом о 80 квадратных километрах, что в 400 (!) раз больше первоначальных данных. Опубликованы фото со спутника, возбуждено уголовное дело.