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На Кубани разлив нефти в Новороссийске не повлияет на курортный сезон. Угрозы туристам нет, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Во время облета на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории, - отметил глава региона.

По его словам никаких отрицательных последствий выброса нефтепродуктов обнаружено не было.

- Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет, - заключил губернатор.

Напомним, что причиной разлива считают внутреннюю поломку, а также халатность сотрудников морского порта. На место приехал и губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Поступает противоречивая информация. Нам важно реально оценить случившееся и понять, как это ЧП отразится на нас, - сказал Кондратьев.