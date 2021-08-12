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На Кубани разлив нефти в Новороссийске не повлияет на курортный сезон. Угрозы туристам нет, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
- Во время облета на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории, - отметил глава региона.
По его словам никаких отрицательных последствий выброса нефтепродуктов обнаружено не было.
- Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет, - заключил губернатор.
Напомним, что причиной разлива считают внутреннюю поломку, а также халатность сотрудников морского порта. На место приехал и губернатор края Вениамин Кондратьев.
- Поступает противоречивая информация. Нам важно реально оценить случившееся и понять, как это ЧП отразится на нас, - сказал Кондратьев.