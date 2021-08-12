Стихия в Новороссийске

В Новороссийске включили сирены из-за непогоды. В городе-герое затопило дороги и тротуары. Об этом сообщают местные жители.

- В городе включили сирены для оповещения о ненастье, сильных ливнях и грозах, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Как сообщалось ранее, в регионе накануне объявлено штормовое предупреждение. В частности, ожидаются сильные грозы с обильными осадками.

Не исключено возникновение смерчей. Неблагоприятный прогноз продлен до 14 августа. В сообщении от МЧС подчеркивается, что в Отрадненском районе уже подтоплено 35 домов. Причиной стало поднятие воды в реке Уруп. В результате работы служб эвакуировано 53 жителя, восемь из которых – дети. Сейчас вода со дворов сошла.