В Анапе из-за наводнения перекрыта проезжая часть

Фото: ОМВД по Анапе

Сильнейшие ливни фактически парализовали движение по нескольким улицам Анапы.

- Временно перекрыты для автомобильного движения участок дороги по улице Северной между Симферопольским шоссе и улицей Красноармейской в связи с проведением сотрудниками МЧС работ по откачке воды, - сообщили "КП" - Кубань" в ОМВД по курорту.

Жителей и гостей города просят не выезжать на автомобилях на улицы Анапы. Это может быть небезопасно.

Напомним, штормовое предупреждение по целому комплексу неблагоприятных метеоявлений действует на территории Краснодарского края. Погода наладится, по прогнозам синоптиков, только к воскресенью, 15 августа.