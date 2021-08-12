Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2021 22:26

В Анапе из-за наводнения перекрыта проезжая часть

Правоохранители просят воздержаться от поездок по городу
Ева МУР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ОМВД по Анапе

Фото: ОМВД по Анапе

Сильнейшие ливни фактически парализовали движение по нескольким улицам Анапы.

- Временно перекрыты для автомобильного движения участок дороги по улице Северной между Симферопольским шоссе и улицей Красноармейской в связи с проведением сотрудниками МЧС работ по откачке воды, - сообщили "КП" - Кубань" в ОМВД по курорту.

Жителей и гостей города просят не выезжать на автомобилях на улицы Анапы. Это может быть небезопасно.

Напомним, штормовое предупреждение по целому комплексу неблагоприятных метеоявлений действует на территории Краснодарского края. Погода наладится, по прогнозам синоптиков, только к воскресенью, 15 августа.

Завыли сирены и в Нижнебаканском сельском поселении
Видео: prizyv_krymsk