Скрин видео: потоп в Новороссийске

Ливни в Краснодаре зарядили до 16 августа. Осадки принесут похолодание. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, гроза, утром и днем сильный дождь. Ветер северной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от 19 до 21°С, днем – от 25 до 27°С, - рассказали синоптики.

В Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Прогнозируется дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 20-23 м/с. Температура воздуха ночью от 18 до 23°С, в юго-восточных предгорных районах от 15 до 20°С, днем от 25 до 30°С.