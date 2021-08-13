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На Кубани в Гуамском ущелье погибли двое туристов. Обе трагедии случились в один день. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Сначала со скалы сорвался местный житель. По предварительной информации, он поскользнулся на гальке, не удержался и сорвался с обрыва.

Второй жертвой ущелья стала жительница Адыгеи. Она приехала на прогулку по живописному месту с мужем и ребёнком. По словам очевидцев на женщину упал камень, она скончалась на месте происшествия.

- В обоих случаях в поисково-спасательных операциях, связанных с извлечением и транспортировкой тел погибших принимали участие спасатели аварийно-спасательных отрядов «Кубань-СПАС» и Апшеронского городского поселения, - пишет газета «Апшеронский рабочий».