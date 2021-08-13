Скрин видео: ночной ливень в Анапе

Сильный ливень подтопил Анапу. Особенно от дождя пострадал поселок Витязево. Об этом сообщают очевидцы.

Местные жители и туристы выложили в сеть видео заполненных водой улиц и дорог.

Сильнейшие ливни фактически парализовали движение на проезжей части города-курорта.

- Временно перекрыт для автомобильного движения участок дороги по улице Северной между Симферопольским шоссе и улицей Красноармейской в связи с проведением сотрудниками МЧС работ по откачке воды, - сообщили "КП" - Кубань" в ОМВД по курорту.

Жителей и гостей города попросили не выезжать на автомобилях на улицы Анапы. Это может быть небезопасно.

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=846649&result=OK Как сообщалось ранее, в регионе накануне объявлено штормовое предупреждение. В частности, ожидаются сильные грозы с обильными осадками.

Не исключено возникновение смерчей. Неблагоприятный прогноз продлен до 14 августа.