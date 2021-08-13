Узнали, где будут отключения света в Сочи 13 августа 2021

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Отключения света в Сочи 13 августа 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Адлерский район

13 августа с 08:00 до 20:00 оставят без электричества поселки Кепша, Чвежепсе, Медовеевка СНТ ''СРСУ-Дорожник'', ''Вестник'', ''Каменка 1'', ''Дорожник'', ''Каменка 2'', ''Родничок'', ''Зеленая горка'', ''Охотник'', ''Россия'', улицы Герцена, Дзержинского, Киевская, Ленина, Просвещения, Аэрофлотская.

Хостинский район

13 августа с 05:00 до 19:00 отключат свет на улицах Платановая, Краевско-Греческая, Тургенева, Учительская, Армянская, Грибоедова, Лысая Гора, Ломоносовская, Армянская.

Центральный район

13 августа с 05:00 до 19:00 не будет света на улицах Виноградная, Политехническая, Серафимовича, Ландышевая, Альпийская, в СТ "Бриз".

Лазаревский район

13 августа с 08:00 до 19:00 перебои с подачей электричества будут в поселке Вишневка, на улицах Республиканская, Майкопская, Казанская, Бехтерева, Барановское шоссе, Тополиная, Изобильная, Золотая, Братьев Аракелян, Античная, Армянская, Черногорская, Греческая, Макопсинская, Майская, Сусанина, Республиканская, в селе. Барановка, поселке Макопсе, в СНТ «Калиновка».