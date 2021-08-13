Что произошло за ночь 13 августа: На Кубани в Гуамском ущелье погибли двое туристов

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На Кубани в Гуамском ущелье погибли двое туристов. Обе трагедии случились в один роковой день.

Разлив нефти в Новороссийске не повлияет на курортный сезон. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В больнице Туапсе после отравления в поезде Мурманск-Адлер остаются 23 ребенка. Остальных 47 пациентов выписали.

На Кубани особый статус получили еще семь природных территорий. Они расположены в Успенском, Мостовском, Темрюкском, Кущевском, Северском районах, в Горячем Ключе и Геленджике.

Сильный ливень подтопил Анапу. Особенно от дождя пострадал поселок Витязево.