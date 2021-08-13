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Общество13 августа 2021 8:05

Что произошло за ночь 13 августа: На Кубани в Гуамском ущелье погибли двое туристов

Что произошло за ночь 13 августа в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Скрин видео: chp_mkp

Скрин видео: chp_mkp

На Кубани в Гуамском ущелье погибли двое туристов. Обе трагедии случились в один роковой день.

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