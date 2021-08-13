Погода на 13 августа 2021 года в Краснодаре: залповые ливни, грозы и ураган накроют краевой центр Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прогнозы синоптиков неутешительны. «Дождливый» циклон уже обжился на Кубани. Он установился в регионе еще в понедельник, 9 августа. Тогда в регионе зарядили первые мощные ливни.

Вместе с дождями в Краснодарский край пришло похолодание. За пару дней столбики термометров потеряли около десяти градусов, и температура продолжает падать.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 13 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, уже днем в Краснодаре зарядят мощные ливни. Они не прекратятся как минимум до вечера. Также в городе возможно усиление ветра. На пике порывы будут достигать 14 м/с.