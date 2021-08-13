Погода на 13 августа 2021 года в Анапе: так холодно не было даже зимой Фото: Максим ПЕСКОВ

Температура воздуха на кубанских курортах удивляет. Она падает уже целую неделю. В пятницу воздух остынет до рекордных отметок.

Так холодно в Анапе не было даже прошлой зимой. По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит плюс 21 градус.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 13 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики. – Также на курорте зарядят мощные ливни.

По прогнозам метеорологов, такая погода сохранится в регионе как минимум до конца суток. Из-за гроз в Анапе вновь ввели запрет на купание в море.