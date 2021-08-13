Фото: скриншот видео

Тотальное ухудшение погоды и тропический тайфун ожидаются в Краснодарском крае. Об этом заявили синоптики.

Накануне мощные ливни зарядили сразу в нескольких районах Кубани. Основной удар пришелся на Новороссийск. В городе-герое выпало 2/3 месячного объема осадков.

Похожая картина была в Отрадненском районе. Из-за ливней там ушли под воду 35 дворов. Еще 53 человека было эвакуировано.

Отмечается, что непогода продержится на Кубани как минимум до конца недели. В ближайшие сутки в регионе ожидаются залповые ливни и ураганный ветер с порывами до 23 м/с.

Основной удар стихии придется на побережье Азовского и Черного морей.

- В ближайшие дни на Черном море ненастно! Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма, - объясняет старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Отмечается, что нынешний циклон не делится на холодные и теплые массы, но имеет мощные ветра и ливни внутри.