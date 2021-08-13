Фото: телеграмм-канал Алексея Копайгородского

Штормовое предупреждение в Сочи сохранится до утра 15 августа. Из-за мощных дождей и гроз его продлили. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

В ближайшие сутки на курорт обрушатся залповые ливни, грозы и ураганный ветер. Порывы ветра будут достигать 27 м/с.

Спасатели не исключают подъема уровня воды в реках и схода селя. Над Черным морем сохраняется угроза образования смерчей.

Из-за непогоды службы курорты перешли на режим повышенной готовности. В Сочи уже развернут оперативный штаб. Он работает круглосуточно.

Спасатели настоятельно советуют жителям и гостям курортам избежать отдыха на пляжах и убрать автомобиля из-под деревьев, рекламных щитов и других конструкций.