ФК «Сочи» вылетел из еврокубков

Фото: пресс-служба ФК Сочи

Футбольный клуб «Сочи» завершил дебютное выступление в еврокубках. В ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА (3-го по значимости турнира Европы) команда Владимира Федотова уступила сербскому «Партизану».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее были хозяева. Игра прошла в Белграде в четверг, 12 августа.

В составе южан забитыми мячами отметился Сергей Терехов. Он оформил дубль.

Напомним, первая встреча команд прошла неделю назад. Они играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Тот матч завершился вничью - 0:0. По сумме двух игр в следующий раунд вышли футболисты сербского клуба.