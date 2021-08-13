Город плывет. Фото: Типичная Анапа

Трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе. Улицы курорта ушли по воду. Сейчас в городе введен режим повышенной готовности, об этом сообщает администрация Анапы.

- За неполные сутки на Анапу обрушилось 109 мм осадков, – сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Отмечается, что из-за залповых ливней городские магистрали ушли по воду. Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий разгула стихии. Основной удар пришелся на улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект.

Еще пострадали низменные участки поселков Виноградный и Уташ.

Отметим, что дожди на курорте продолжаются. По прогнозам синоптиков, они не прекратятся как минимум до конца суток.

Вместе с залповыми ливнями в город пришло похолодание. Максимальная температура воздуха в пятницу, 13 августа, составит всего 21 градус.

Последствия непогоды в Анапе ликвидируют экстренные службы города и региона. На курорт уже прибыли дополнительные силы личного состава и спецтехника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.