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Общество13 августа 2021 9:20

Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае перестанет штормить

Это случится не раньше воскресенья
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

Фото: instagram.com/xenia_anapa.life

Непогода обрушилась на Кубань на этой неделе. Сразу несколько районов Краснодарского края ушли под воду. Но основной удар приняли на себя прибрежные города. Только в Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков.

В четверг, 12 августа, топило Новороссийск. Здесь под воду ушли центральные улицы. Ранее сообщения о подтоплениях поступали из Ейска и Темрюка.

Власти Сочи даже продлили штормовое предупреждение. Теперь оно действует до утра 15 августа.

- В ближайшие дни на Черном море ненастно! Непогоду определит очень компактный циклон по типу тропического шторма, - объясняет старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.

Отмечается, что распогодится на Кубани уже в воскресенье, 15 августа.