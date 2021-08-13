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Из-за залповых ливней в Новороссийске ввели режим ЧС. Он действует с девяти часов утра в селе Южная Озереевка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Отмечается, что в ближайшие сутки в районе Новороссийска выпадет двухмесячная норма осадков. Уже несколько часов в городе не прекращается ливень.

Спасатели предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках и подтоплении низинных территорий. Местных жителей попросили не выходить на улицу без особой необходимости и избежать посещения пляжей и поездок на личном автомобиле.