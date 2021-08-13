Планируете купить квартиру в новостройке? Расскажем, как избежать подводных камней

Фото: КП

На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Выбирая квартиру, обнаружил, что квартиры в одном и том же доме предлагают разные продавцы. Возможно ли это или это схема мошенников?

Нередко можно увидеть объявления о продаже квартир в одном доме на сайтах различных организаций: компании-застройщика, риелторских агентств и посредников. Цена покупки при этом может отличаться. На первый взгляд это может показаться подозрительным. Разберемся, как это возможно. У кого выгоднее и безопаснее приобрести жилье. А обращаться к агенту или застройщику, это уже решать вам.

Продажа квартир в новостройке через агентства и посредников - нормальная практика для многих застройщиков. Некоторые застройщики считают невыгодным содержать собственный отдел продаж и реализуют квартиры с помощью риелторов. Ряд компаний реализуют недвижимость как через собственные отделы продаж, так и через агентства. Это позволяет им привлечь больше клиентов.

Плюсы приобретения квартиры у компании-застройщика:

1. Получение всей необходимой информации из первых рук. Возможность более детально узнать обо всех особенностях строительства, от выбора используемого материала, до технологий строительства.

2. Экономия. Чаще всего девелоперы не берут дополнительную плату за оформление документов, она уже заложена в стоимость квартиры.

3. Выгодные условия по ипотеке. Часто банки предоставляют девелоперам специальные условия по ставкам за счет гарантированных объемов продаж.

Фото: КП

Минусы приобретения квартиры у компании-застройщика:

1. Ограниченность выбора. Застройщики продают квартиры только в своих объектах. Если вы уже определились с выбором дома, то вам это не страшно.

2. Отсутствие дополнительных услуг. Например, при необходимости совершения сложных сделок с продажей имеющегося жилья на помощь застройщика можно не рассчитывать.

Плюсы приобретения квартиры через риелтора:

1. Экономия времени. Вам не нужно будет просматривать большой объем проектов и выбирать из множества вариантов. Риелтор подберет вам список, согласно вашим параметрам.

2. Большой выбор и поддержка интересов покупателя. Риелтор не заинтересован продать вам конкретную квартиру от определенного застройщика. Агентства работают с десятками объектов. У профессионального риелтора есть возможность подобрать квартиру, учитывая все пожелания клиента.

3. Оформление сложных сделок. Например, если для покупки нового жилья, вам необходимо продать имеющееся.

Минусы приобретения квартиры через риелтора:

1. Дополнительные расходы. Зачастую все дополнительные услуги риелтора, такие как помощь с оформлением ипотеки, оплачиваются отдельно.

2. Риск столкнуться с неквалифицированным специалистом.

Вопросы на тему присылайте в комментариях. Ответы продолжим в следующих публикациях.

Материал предоставлен пресс-службой СМ-арт