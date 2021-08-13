«Газпром межрегионгаз Краснодар» запустил систему оценки качества оказываемых услуг

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» начал работу по сбору обратной связи от абонентов о качестве оказанных услуг. Мониторинг удовлетворенности потребителей проводится с помощью «кнопок лояльности», очного анкетирования, посредством электронной почты, мобильного приложения и телефонной связи.

Абоненту предлагается оценить время обслуживания и ожидания в очереди, полноту и доступность информации о получаемой услуге, компетентность оператора, а также удобство расположения офиса и графика работы.

Жители Краснодарского края также могут оценить работу официального сайта поставщика газа, приложения «МойГаз» и Личного кабинета. Для этого на главной странице сайта газовой компании мргкраснодар.рф установлена кнопка «Оценка качества услуг».

Собирать обратную связь сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» будут и на официальной странице компании в соцсети Facebook.

В ближайшее время абоненты также смогут оценить качество обслуживания при звонке на горячую линию и участки по работе с населением.

На основании полученных оценок будут разработаны мероприятия по повышению качества обслуживания абонентов.