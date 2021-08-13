На побережье Азовского моря ввели режим ЧС
Фото: Ева МУР
На побережье Азовского моря ввели режим ЧС. За сутки в Темрюкском районе выпало 175 мм осадков. Под воду ушло 800 домовладений.
- Мобилизованы все силы, на протяжении всей ночи оперативные службы оказывали помощь населению, - рассказал глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Отмечается, что сейчас специалисты откачивают воду из подтопленных дворов. В районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, работают пункты временного размещения населения.
- В ближайшие сутки также ожидается обильное выпадение осадков, – добавил глава района.
Сейчас в Темрюкском районе прорабатывается возможность экстренной эвакуации населения, если она потребуется. Все службы переведены в режим повышенной готовности.
По прогнозам синоптиков, дожди в Темрюкском районе продлятся как минимум до 14 августа.