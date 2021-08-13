Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. Эти данные обновляются каждые сутки уже более года.

За последние 24 часа на Кубани было выявлено 255 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в Краснодаре. В краевом центре страшная инфекция подтвердилась у 51 человека.

Еще 44 заразившихся выявили в Сочи. Это один из самых высоких показателей для курорта за время пандемии коронавируса.

Еще 20 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявили в Горячем Ключе и 16 – в Лабинском районе. Пятерку антирейтинга по количеству заразившихся замкнули Мостовский и Кореновский район. Местные жители сдали по 12 положительных тестов на коронавирус.

Отметим, что лучший способ избежать заражения страшной инфекцией – вакцинация. Поставить прививку от COVID-19 можно более чем в 300 пунктах вакцинации по всему Краснодарскому краю.