Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ликвидация мусорного полигона в Геленджике начнется уже в 2023 году. Комплекс мер по экологическому и экономическому восстановлению земель был утвержден Министерством природных ресурсов и экологии России.

Отмечается, что территория, которая была отдана под полигон в 1973 году, перейдет в категорию промышленных земель. Полигон войдет в реестр объектов накопленного вреда окружающей среды.

Старт работ по ликвидации намечен на начало 2023 года. На его месте появится зеленая зона.

Отметим, что уже пять лет полигон не работает. Он находится на консервации.