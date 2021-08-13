В Тимашевске благоустраивают три общественные территории

Работы на всех объектах планируют завершить осенью. Фото: Виталий КАРНАУХ

В Тимашевске благоустраивают сразу три общественные территории: пляж, памятник истории и культуры, а также центральную часть улицы Красной. Проекты благоустройства, разработанные городскими архитекторами, предусматривают строительство тротуаров, сети паркового освещения, установку лавочек и урн, создание лаунж-зон.

- С проверкой я приезжаю каждый день - утром и вечером. На пляже уже заканчивают укладку тротуарной плитки, на памятнике только подготавливают основание. Участок улицы Красной давно требовал благоустройства. Это самый центр города, он всегда в эпицентре внимания. Деревья, которые растут тут десятилетия, сохраним, работы идут без повреждения корней. К ним подсадим новые деревья и кустарники, - рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Работы на всех объектах планируют завершить осенью, на их реализацию из местного бюджета выделили около 10 миллионов рублей.