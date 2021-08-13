Умер Владимир Гильченко - главный ветеринар Усть-Лабинского района

Владимир Гальченко. Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинска

В больнице Усть-Лабинска скончался главный ветеринар, начальник «Ветуправление Усть-Лабинского района» Владимир Гальченко. Гениальному врачу было 53 года. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации Усть-Лабинска.

Медицине Владимир Витальевич посвятил 30 лет. Сразу после армейской службы поступил в Сельхозинститут. Профессию выбрал не случайно - пошел по стопам мамы-ветеринара.

После учебы Владимир Гальченко вернулся на малую родину - в станицу Кирпильскую. Там же начал работать по специальности, где занимал должности главного врача на предприятии «Нива», позже ьыл заведующим ветеринарной лечебницей в Кирпильской. С 2013 года продолжил трудиться в качестве руководителя районного ветуправления.

- Он всегда говорил, что очень любит свою работу, прикипел к ней всей душой и другой профессии для себя не представляет, - отзываются об ушедшем Владимире Гальченко близкие.

У главного ветеринара осталась семья - жена и сын.

- Владимир Витальевич навсегда останется в нашей памяти! Пусть земля ему будет пухом, а родным - сил пережить это общее для нас всех горе, - обратился с соболезнованиями к родным глава Усть-Лабинского района Сергей Запорожский.

Слова скорби выразило также руководство и коллектив департамента ветеринарии Краснодарского края.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает соболезнования семье ушедшего Владимира Гальченко.