Из-за ливней в Анапе введен режим ЧС

Фото:пресс-служба администрации края

Режим ЧС введен в Анапе из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба города. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Василий Швец.

За последние сутки в Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены многие жилые участки, серьезный удар вода нанесла по улицам Северной, Ленинградской, Садовой, по Пионерскому проспекту, а также по низинным участкам поселков Виноградного и Уташ.

- За ситуацией следят подразделения «Кубань-Спас», экстренные службы, бригады водоканала, - говорят в пресс-службе администрации региона. В город уже прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники краевого ГУ МЧС России. Работы по устранению последствий продолжаются.