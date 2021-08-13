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Общество13 августа 2021 12:41

Из-за ливней в Анапе введен режим ЧС

За ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков
Светлана ОВДЕЙ
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Фото:пресс-служба администрации края

Фото:пресс-служба администрации края

Режим ЧС введен в Анапе из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба города. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Василий Швец.

За последние сутки в Анапе выпала трехмесячная норма осадков, подтоплены многие жилые участки, серьезный удар вода нанесла по улицам Северной, Ленинградской, Садовой, по Пионерскому проспекту, а также по низинным участкам поселков Виноградного и Уташ.

- За ситуацией следят подразделения «Кубань-Спас», экстренные службы, бригады водоканала, - говорят в пресс-службе администрации региона. В город уже прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехники краевого ГУ МЧС России. Работы по устранению последствий продолжаются.

Залповый ливень в Анапе
Видео: instagram.com/tcubrikov