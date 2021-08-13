СберБанк за полугодие увеличил объем выдачи ипотеки в 2,7 раза

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

За первое полугодие 2021 года СберБанк в Краснодарском крае выдал жилищные кредиты населению на общую сумму свыше 60 млрд рублей, что на 267% превышает аналогичный показатель прошлого года. Средний размер займа вырос на 34% и составил 2 млн 680 тысяч рублей.

Большая часть выданных жилищных кредитов приходится на собственные программы банка, однако ипотека с господдержкой по-прежнему пользуется спросом у покупателей. Так, более чем в два раза увеличился объем выдачи ипотеки с господдержкой для семей с детьми, всего за полгода программой воспользовались 830 домохозяйств. Средний размер кредита в рамках программы составил 2,2 млн рублей.

Среди льготных программ наибольшей популярностью пользуется программа «Господдержка 2020», в рамках которой за полугодие займы в СберБанке взяли свыше 5 тысяч семей на общую сумму 12,8 млрд рублей. Средний размер кредита составил 2,5 млн рублей.

В рамках программы субсидирования Министерства сельского хозяйства СберБанк выдал 588 кредитов населению на сумму 1,1 млрд рублей. Средний размер кредита в рамках сельской ипотеки составил 1,9 млн рублей.

- Господдержка и низкие процентные ставки по собственным ипотечным программам продолжают «подстегивать» рынок недвижимости, стимулируя спрос населения. За полгода ипотеку в СберБанке оформили свыше 22 тысяч семей – это вдвое больше, чем годом ранее. СберБанк предлагает своим клиентам не только ипотеку от 5% годовых, но и удобные онлайн-сервисы – электронной регистрации сделок, дистанционного открытия эскроу-счета и безопасных расчетов, - говорит управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Подать заявку на кредит можно в офисе банка или в мобильном приложении ДомКлик. Подробная инструкция по оформлению льготной ипотеки доступна по ссылке.