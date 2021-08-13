Почти на 26 миллиардов увеличены расходы бюджета Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации региона

Расходы бюджета Краснодарского края увеличены на 8,3%. В сумме это составило почти 26 миллиардов рублей, доведя общий расход до 332. Об этом накануне заявил вице-губернатор Игорь Галась.

По его словам, большая часть средств рассчитана на поддержку социальной сферы. В частности, деньги идут на строительство соцобъектов, содержание детей-сирот, а также на переселение из аварийного жилья.

За первое полугодие уже реализовано почти 43% запланированного исполнения бюджета. 13 миллиардов ушло на национальные проекты, более 136 миллиардов затрачено на госпрограммы.

На пресс-конференции отмечены высокие результаты по производству продукции региона. Продажи увеличились - 120,5%, общественное питание - до 152,7%, объем платных услуг населению - 135,2%, рост промышленности достиг 110,8%.

По словам вице-губернатора, подъем региональной экономики достигается благодаря налоговым и неналоговым доходам.

- Поручение Вениамина Кондратьева - привлечь в казну не менее 310 миллиардов рублей, но уже сейчас сумма составит порядка 320 млрд рублей, - отметил Игорь Галась.

Рост восстановления наращивают и пострадавшие от введения ограничений секторы экономики края. По всем отраслям отмечен рост объемов отгрузки на 20,5%, по группе пострадавших направлений - на 79,8%.