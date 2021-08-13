Ураган в Крымске 13 августа 2021: введен режим повышенной готовности, город готовится к наводнению

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ураган в Крымске 13 августа 2021 ждут с самого утра. Все экстренные службы района переведены в режим повышенной готовности. Во всех поселениях развернуты пункты эвакуации. Квартальные уже завершили обходы по дворам.

Ураган в Крымске 13 августа 2021 будет один из самых мощных за несколько лет. Местные жители даже получили листовки с предупреждением о возможной эвакуации. По всему району дежурят мобильные группы, развернут оперативный штаб.

В Крымске даже отслужили молебен о безведрии. Служба уже прошла в Свято-Михаило-Архангельском храме.

- Таких ливней не было 10 лет, - написал в социальных сетях глава Крымского района Сергей Лесь. - Это может спровоцировать подтопления. Потому прошу следить за своими детьми и пожилыми родственниками.

Ураган в Крымске 13 августа 2021 года обещает мощные ливни. Они будут длиться минимум четыре часа. За это время в районе выпадет месячная норма осадков.

- Ожидается, что в ближайшие часы выпадет не менее 100 мм осадков, - добавил Лесь.

Местным жителям рекомендовали не выпускать из виду детей и пожилых родственников. В Крымском районе уже развернулись сразу 11 пунктов эвакуации.