На Кубани затопило две дороги

Фото: пресс-служба краевого ГИБДД

Темрюкский район заливает ливень. Вода поднялась уже на 25-30 сантиметров. Движение затруднено на участке дороги Сенной - Тамань. Угрозы происшествий возникают и на трассе Новороссийск - Керчь. Около 20 сантиметров воды прибавилось на отрезке с 100-го по 102-й километр.

Как сообщает краевое ГИБДД, на дорогах дежурят автоинспекторы. Если ситуация ухудшится, опасные участки могут перекрыть, а для автомобилистов организуют объезд.

Госавтоинспекция убедительно просит внимательно передвигаться по дорогам, принявшим удар непогоды. Водителям рекомендуется не планировать маршруты по наводненным участкам, соблюдать ПДД и не превышать установленную скорость. Оперативные службы принимают обращения в случае экстренных ситуаций.